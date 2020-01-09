Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılının ilk oturumunu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirdi.

Meclis gündemine taşınan karla mücadele ile ilgili çalışmalar hakkında Meclis üyelerine detaylı bilgi veren Başkan Yavaş, “Bazıları gibi ‘biz tuzladık gidin kontrol edin’ demiyoruz. Eksiğimiz varsa başımızın üstüne. Daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ: “AFET RİSKİ ÇALIŞMASI YAPTIK”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, afet riski olan yerlerle ilgili çalışma yaptıklarını belirterek, karda açılamayan ya da buzlanma ihtimali olan yollar ile ani yağışlarda yapılacak işlerin önceden planlandığını söyledi.

Başkent’te etkili olan kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilemesine yönelik eleştirilere yanıt veren Başkan Yavaş, sahadaki görevli araç ve personel listesini de paylaşarak, şu bilgileri verdi:

“Ana arterlerde özellikle de karın çok yağmasının muhtemel olduğu yerlerde bekleyen araçlarımızın tepe lambasını dahi açtırıyorum ki en azından vatandaşlarımız bizim orada nöbette beklediğimizi bilsin. Başkent’teki 8 bin 572 cadde 6 bin 381 kilometre uzunluğunda. 6 Ocak’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam bin 168 personel ve 390 araçla müdahale ettik.”

TUZ POLEMİĞİ

Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı tuzun kalitesi konusunda yapılan polemiklere de açıklık getiren Başkan Yavaş, ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını belirterek, şöyle konuştu:

“Orada bir yanlışlık var. İhaleyi 28.08.2019’da yaptık. Bir kalem tuz aldık. Yani stoklarımızda tuz yaz aylarından beri var. İkinci ihaleyi yaptık. Peki niye yaptık? Çünkü ilk defa mahalle muhtarlarına tuz dağıtıyoruz. Onlar bizden tuz isteyince tuz yetmeyecek diyerek ikinci ihaleyi yaptık. 60 bin ton tuz alındı, 48 bin ton şu an stokta var, kullanılan ise 29 bin ton. Geçen seneden kalan 17 bin ton daha var. Ayrıca muhtarlar vasıtasıyla da apartmanlara tuz dağıtıyoruz ki böyle bir alışkanlık oluşsun. Elimizden gelen budur, eksiklerimizi de gördük. Ani bir yağış oldu, bunun da siyasi sorumluluğu üstleniyoruz. Vatandaşlarımız bunun takdirini yapacaktır. Yoksa bazı sosyal medya trolleri gibi, 2018 yılına ait kar fotoğraflarını koyarak bizi eleştirmek de ayıp oluyor…‘Biz tuzladık siz gidin kontrol edin’ demiyoruz. Siz anladınız ne demek istediğimi. Eksiğimiz varsa başımızın üstüne. Daha iyisini yapmak için elimizden geleni yapacağız.”

ANKARAGÜCÜ’NE ÇİM SAHA

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde kent yönetimine ilişkin gündem maddeleri, Başkanlık yazıları ve Meclis üyelerinden gelen önergeler de görüşülerek karara bağlandı.

Başkanlık Yazısı olarak Meclis’e gelen “MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü Derneği’nin Tandoğan Tesisleri içerisinde bulunan sahaya sentetik çim futbol sahası yapılmasına” ilişkin karar oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ayrıca Denetim Komisyonu’na gizli oyla üye seçimi gerçekleştirildi.