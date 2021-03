AFAD’tan 3.5 milyon İzmirli’ye farkındalık eğitimi

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)-İZMİR İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Kartal Muhcı, 2021’de kent genelinde 3.5 milyon kişiye afet eğitimi vermeyi planladıklarını belirterek, “Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak hazırlıklı olabiliriz. Afetlere dirençli, dayanıklı bir toplum oluşturmak için her gün eğitimlerimiz devam ediyor” dedi.

İl AFAD Müdürü Kartal Muhcı, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle AFAD İzmir Müdürlüğü’nde basın toplantısı düzenledi. İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen depremin ardından yaraların hızla sarıldığını ifade eden Muhcı, 2021’in afet eğitim yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı.

Tüm illerde vatandaşlara afet farkındalık eğitimleri vereceğinin altını çizen Muhcı, İzmir için en az 3.5 milyon vatandaşa eğitim vermeyi planladıklarını kaydetti. Muhcı, deprem anında doğru bilinen yanlışlar nedeniyle çok ciddi can kayıplarının yaşandığını vurguladı. Vatandaşlara afet ve acil durum anında, deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapması gerektiğine dair eğitimlerin verileceğini dile getiren Muhcı, pandemi nedeniyle eğitimlerin AFAD’ın internet siteleri aracılığıyla yapıldığını ifade etti. Muhcı, “İzmir afet ihtimali çok yüksek olan bir il. Bu eğitimleri almamız gerek. Eğitimler sonucunda hayatta kalma süremizin çok daha fazla olacağından eminiz. Umarım yıl sonuna kadar hedefimize ulaşacağız. Afetlere dirençli bir Türkiye ortaya çıkacaktır. Günde yaklaşık 7 seans olarak internet üzerinden eğitim veriyoruz, salgın nedeniyle. Salgının sona ermesiyle birlikte bizler gönüllülerimizle yüz yüze eğitimleri de yapacağız. Klasik bir eğitim değil, gayet eğlenceli eğitimler bunlar. Bu bir eğitim seferberliği. Yarım saatlik eğitimler hayatlarımızı kurtaracaktır” dedi.

Ev ararken büyüklüğüne, manzarasına ve konumuna bakıldığını ancak depreme dayanıklı olup olmadığına bakılmadığını dile getiren Muhcı, “Deprem öncesi eşyaları sabitlemek şart. Maalesef 102 ekran bir televizyonun küçücük çocukların hayatlarına mal olduğunu gördük. Deprem öyle bir şey ki oradan asla kaçma fırsatınız olmayacak. Sağa adım atmak isterken kendinizi solda bulabilirsiniz. Afet anından iletişimsel olarak taş devrine dönülüyor. Büyük bir deprem olması durumunda uydu hariç bütün iletişim sistemlerinin büyük bir deprem sonrası çökebilir. Artık enkazlardan cansız beden çıkarmak istemiyoruz. Bunu afete karşı, depreme karşı bir savaş olarak düşünün. Bizim de elimizde çok büyük bir koz var. Depremlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ancak hazırlıklı olabiliriz. Afetlere dirençli, dayanıklı bir toplum oluşturmak için her gün eğitimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI