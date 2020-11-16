AFAD’dan, ‘Kamuoyunun Bilgilendirilmesi’ başlıklı yazıya ilişkin açıklama: İzmir’e özel yazılmamıştır

ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ‘Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi’ başlıklı yazının, İzmir depreminden 7 gün önce geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazıldığını açıkladı.

AFAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı medya kuruluşlarında ve sosyal medyada paylaşılan ‘Afet ve Acil Durumlarda Kamuoyunun Bilgilendirilmesi’ konulu yazı, iddia edildiği gibi İzmir’e özel olarak yazılmamıştır. Bahse konu yazı, 23 Ekim 2020 tarihinde, İzmir Seferihisar depreminden 7 gün önce, geçmiş afetlerde oluştuğu görülen bilgi kirliliğini önlemek amacıyla yazılmıştır. Afetlerin ilk anlarında, teyitli olmayan bilgilerin toplumda panik, dezenformasyon ve spekülasyonlara neden olmaması için Türkiye’deki tüm belediyelere ve muhtarlıklara hitaben yazılmıştır” denildi.

AFAD BAŞKANI: DEZENFORMASYONA MÜSADE EDİLMESİNİ Mİ İSTİYORSUNUZ?

Öte yandan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Twitter hesabından, eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’ın “İBB Başkanı İmamoğlu’na soruşturma açıp gözdağı vermeye çalışan iktidar, İzmir’deki belediye başkanlarına da AFAD aracılığıyla gönderdiği mesajda “Depremle ilgili medyaya ve kamuoyuna konuşmayın” diyerek yasak koymaya çalışıyor. AFAD o yazıyı derhal geri çek!” açıklamasını paylaşarak, şunları kaydetti:

“İlgili evraka bir daha dikkatle bakalım mı? 23 Ekim’de bütün belediyelere, muhtarlıklara ve kamu kuruluşlarına İçişleri Bakanımızın imzası ile yazdığımız yazıda afetler sonrasında oluşan bilgi kirliliğini engellemek için açıklamaların Valilikler tarafından yapılması gerektiğini belirttik. Bunun doğru olduğundan da hiçbir şüphemiz yok. Başka afetlerde birkaç binasında hasar olmasına rağmen ‘bütün mahallem yıkıldı, bütün ilçem yıkıldı’ diyenleri gördük. Dezenformasyona müsaade edilmesini mi istiyorsunuz? Hiç merak etmeyin, biz İzmir’de İzmir Büyükşehir Belediyesi ile başarılı bir koordinasyon ile afet müdahalesini yönettik. Barış bey lütfen buradaki ortak çalışma kültürünü olumsuz etkileyecek ifadelerden kaçının.”

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