AFAD’dan Ankara ve çevre iller için ‘kuvvetli yağış’ uyarısı

- Reklam -

ANKARA, (DHA)- AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara ve çevre iller için kuvvetli yağış uyarısında bulunarak, tedbirli olunmasını istedi.

AFAD’dan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın ve Mersin’in kuzeyi, Bolu’nun ve Sivas’ın güney kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” ifadeleri yer aldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -