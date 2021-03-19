AFAD il müdüründen cuma namazı öncesi ‘afet’ bilgilendirmesi

Hüsnü Ümit AVCI- Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS AFAD Müdürü Nazif Ekinci, 2021’in ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla cuma namazı öncesi vaaz kürsüsünden olası afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında cemaati bilgilendirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın, 2021’i ‘Afet Eğitim Yılı’ ilan etmesiyle kentlerde bu yöndeki çalışmalara ağırlık verildi. Bu kapsamda AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kentteki Paşa Camisi’nde vaaz kürsüsünden cemaate seslendi. Ekinci, deprem, sel, heyelan ve çeşitli afetlere karşı alınması gereken önlemler hakkında uyarılarda bulundu. Herhangi bir afet durumunda kentte belirlenen toplanma alanları ile ilgili de cemaat bilgilendirildi. Emekli Müftü Yardımcısı Halil Taşpınar da afetlerle ilgili Kur’an-ı Kerim’den ayetler okudu.

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