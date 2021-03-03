AFAD, afet öncesi eğitimlere hız verdi; hedef 300 bin kişiye ulaşmak

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA (DHA)- KÜTAHYA İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), yaşanabilecek afetler öncesi eğitimlere hız verdi. Bu yılın eğitim yılı olarak belirlendiğini kaydeden AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, “Kütahya’da 2021 yılında yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu kampanya başladığından bu yana yaklaşık 9 bin 500 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi verdik” dedi.

AFAD, Kütahya’da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğal afetlerden kayıp vakalarına, trafik kazalarından kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere kadar birçok alanda faaliyet gösteren AFAD, meydana gelen olaylarda halkın can ve mal güvenliğinin korunması için de eğitimleri aralıksız sürdürüyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ kapsamında kentte 9 bin 500 kişiye eğitim verildi.

‘365 GÜN 24 SAAT GÖREV BAŞINDAYIZ’

AFAD il müdürlüklerinin 365 gün 24 saat görev başında olduğunu ifade eden AFAD Kütahya İl Müdürü Ahmet Ali Artun, 2020 yılı içerisinde arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kayıp vakaları, sıkışmalı trafik kazaları, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN), su altı ve su üstü olayları gibi toplam 55 vakaya müdahale ettiklerini, birçok vatandaşın canlı kurtarılmasını sağladıklarını belirten Artun, Elazığ ile İzmir depremlerinin yanı sıra Giresun’da meydana gelen sel felaketinde de etkin rol oynadıklarını söyledi.

İLLERDE İRAP ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

2021 yılında en önemli hedeflerinden birinin afetlerden önce alınacak önleyici tedbirleri içeren Afet İl Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmaları olduğunu belirten Ahmet Ali Artun, “Bunun için teknik ekibimiz yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Tüm Kütahya’yı harekete geçirecek, burada afete dönüşebilecek tehlikelerin, bunlarla ilgili sorumlu ve sorumlulukların belirlenip, eylem planına dönüştürülmesinin ardından tehlikelerin afete dönüşmeden önlenmesini sağlayacak bir çalışma yapıyoruz. Planlamamız devam ediyor” dedi.

‘HEDEF 300 BİN KİŞİYE ULAŞMAK’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından ilan edilen ‘2021 Afet Eğitim Yılı’ projesine değinen Artun, yıl sonuna kadar 300 bin kişiye afet öncesi eğitimi vermeyi hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

“Biz toplumsal afet farkındalığının yükseltilmesine çok önem veriyoruz. Kütahya Valimiz Ali Çelik’in himayelerinde çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yerine getiriyoruz. Kütahya’da 2021 yılında yaklaşık 300 bin vatandaşımıza afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu kampanya başladığından bu yana yaklaşık 9 bin 500 vatandaşımıza afet farkındalık eğitimiyle ilgili ulaştık. Yıl içerisinde bu sayının hedeflediğimiz 300 bin rakamına ulaşması için paydaş kurumlarımızdan eğitmen desteği alarak, her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz. İl merkezimiz, ilçelerimiz ve köylerimize kadar uzanarak, ortak afet kültürünün oluşturulması, afetlerden önce bireysel anlamda alınabilecek tedbirlerle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirerek afetin olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı da AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından düzenlenecek eğitimlere katılmaya davet ediyorum.”

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