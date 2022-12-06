Af Örgütü: Ahlak polisinin dağıtıldığına dair şüpheli iddialara aldanılmamalı

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İNGİLTERE, (DHA) – Uluslararası Af Örgütü bugün uluslararası toplumun, ‘ahlak polisinin’ dağıtıldığına dair ‘şüpheli iddialara’ aldanmaması gerektiğini açıkladı. Örgüt, İran Başsavcısı Montazeri’nin konuyla ilgili açıklamasını ‘belirsiz’ olarak nitelendirdi. Öte yandan Mahsa Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarda gözaltına alınan 5 kişiye daha bugün idam cezası verildi, idam cezası alanların sayısı toplamda 11 oldu.

Uluslararası Af Örgütü, bugün açıklama yaparak İran Başsavcısı Mohammad Jafar Montazeri’nin 3 Aralık’taki ‘ahlak polisinin’ lağvedildiğine dair yaptığı açıklamayı ‘belirsiz’ olarak nitelendirdi ve uluslararası toplumun, ‘ahlak polisinin’ dağıtıldığına dair ‘şüpheli iddialara’ aldanmaması gerektiğini vurguladı. Örgüt açıklamasında “İran makamlarının, İran’ın sözde ‘ahlak polisi’nin sözde dağıtılmasına ilişkin muğlak ve çelişkili açıklamaları uluslararası toplumu, zorunlu başörtüsü yasalarında yer alan ve bunu şiddetle uygulayanların cezasız kalmasıyla körüklenen, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik süregelen şiddet konusunda yanıltmamalıdır” ifadelerini kullandı.

REİSİ: HÜKÜMET, PROTESTOCULARIN VE MUHALEFETİN SESİNE KULAK VERİYOR

Amini’nin ölümü sonrası başlayan protestolarda daha önce gözaltına alınan 5 kişiye daha bugün idam cezası verildi, idam cezası alanların sayısı toplamda 11 oldu. Bugünkü idam cezalarının, güvenlik güçlerinden bir kişinin geçen ay Karaj kentindeki protestolarda öldürülmesiyle ilgili verildiği açıklandı.

İran Devlet Başkanı İbrahim Reisi, 24 Kasım’da açıklama yaparak “Hükümet, protestocuların ve muhalefetin sesine kulak veriyor ama protesto, kaos ve kargaşadan farklıdır. İsyan hem diyaloğun hem de her türlü gelişmenin önünde bir engel ve insanlar buna kararlı bir şekilde cevap verilmesini bekliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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