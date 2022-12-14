ADÜ Tıp Fakültesi öğrencilerinden kemoterapi hastalarına moral konseri

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Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, ‘Müzik ve Tıp’ dersi kapsamında hastanede tedavi gören kemoterapi hastalarına şarkılar söyleyip, moral verdi. Bir süre için rahatsızlıklarını unuttuklarını belirten hastalar ise tıp öğrencilerine mini konser için teşekkür etti.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1’inci Sınıf öğrencileri Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ayça Tuzcu’nun ‘Müzik ve Tıp’ adlı dersini bu kez Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi’nde kemoterapi gören hastalara şarkılar söyleyerek işledi. Kemoterapi tedavisi gören hastalar, öğrencilerin söyledikleri şarkıları keyifle dinleyip, zaman zaman da eşlik etti.

Adnan Menderes Üniversite Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gülnur Taşçı, daha önce de buna benzer etkinlik yaptıklarını belirterek, “Öğrenciler hem ders işliyor hem de kemoterapi hastalarına söyledikleri şarkılarla moral veriyor. Bundan sonra da bu tür etkinliklere devam edeceğiz” dedi.

‘3 YILDIR BU DERSİ YAPIYORUZ’

Başhekim Yardımcısı Öğretim Üyesi Dr. Ayça Tuzcu ise “3 yıl önce Tıp Fakültesi 1’inci sınıf öğrencilerine ‘Müzik ve Tıp’ı seçmeli ders olarak düşündük. Dekanlığa başvuru yaptık ve 3 yıldır bu dersi yapıyoruz. Kemoterapi hastalarına da moral oluyor. Zaman zaman dersimizi tedavi gören hastalara şarkı söyleyerek yapıyor ve onlara moral bulmasını sağlıyoruz. Onların da mutlu olmasını sağlıyoruz” diye konuştu. (DHA)

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