Adnan Oktar suç örgütüne operasyon (1)

Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Murat SOLAK / İSTANBUL DHA İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul ile birlikte 9 ilde Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskın yapılan bazı adreslerdeki şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon sürüyor.