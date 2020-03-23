ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, “Adliyelerde ve bölge adliye mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar hakim ve savcı ile yürütülebileceği şekilde nöbet sistemine geçilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yarından itibaren noterlerde de nöbet sistemiyle hizmet verilecektir” dedi.

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerle ilgili 2’nci koordinasyon toplantısını, Ankara Hakimevi’nde yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ve Bakan Yardımcıları Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Gül, tüm dünyanın koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü günlerden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde tüm paydaşlarla koronavirüse yönelik tedbirlerin büyük bir titizlikle alındığını belirten Bakan Gül, “Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça asla dışarıya çıkmamalı. 65 yaş üstü vatandaşlarımız da bu tedbirlere dikkat etmeli. Karantina sürelerine uymayanlara cezai yaptırımlar uygulanmakta. Bu tedbirler hepimiz sağlığı için. ‘Hayat eve sığar’ diyoruz. Risk almayalım, evimizde kalalım. Birlikte bu sorunu da aşacağız. Biz büyük bir millet, büyük bir devletiz” dedi.

