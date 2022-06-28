Adli tıp: Elif’in ölümünde bıçak baskın elle kullanılmış

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Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)- KIRIKKALE Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Elif Sinan’ın (24), ölümüyle ilgili sevgilisi Tuğrul Akan’ın tutuklu yargılandığı dava dosyasına giren adli tıp raporunda, genç kızın kalbine saplanan bıçağın, kaburga kemiğini kırarak ölüme neden olması için, baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde saplanması sonucu oluşabileceği belirtildi. Raporda bıçağın giriş-çıkış izlerine göre; Elif Sinan’ın, bıçağı kalbine kendisinin saplaması halinde sol elini kullanması gerektiği belirtildi. Avukat İbrahim Yılmaz, Elif Sinan’ın sağ elini kullandığını, sol eliyle bıçağı kalbine sokarak ölmesinin rapora göre mümkün olmadığını söyledi.

Kırıkkale Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Elif Sinan, geçen yıl 4 Ağustos’ta kalbinden bıçaklanmış olarak ağır yaralı halde sevgilisi Tuğrul Akan tarafından Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırıldı. Elif, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan Tuğrul Akan, sevgilisinin aralarında yaşanan tartışma sonrası bıçağı kalbine saplayarak intihar ettiğini ileri sürdü. Emniyetteki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Tuğrul Akan hakkında yürütülen soruşturma sonrası ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. İddianamede, Sinan’ın ölümüne neden olan bıçakta Tuğrul Akan’ın parmak izinin tespit edildiği yer aldı.

‘BIÇAK BASKIN EL İLE KULLANILMIŞ’

Kırıkkale 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Akan tutuklandı. Mahkeme ayrıca Sinan ailesinin avukatı İbrahim Yılmaz’ın talebiyle, bıçağın giriş açısına göre ve maktulün sağ el ve sol el kullanım olasılıklarına göre ayrı ayrı değerlendirme yapılarak, ölümle sonuçlanan mevcut yaralanmanın maktul tarafından meydana getirilip getirilmeyeceğiyle ilgili adli tıp kurumundan rapor alınmasını kararlaştırdı. Davanın, dün görülen 2’nci celsesinde adli tıp kurumundan istenilen raporun dosyaya girdiği bildirildi. Raporda, Sinan’ın ölümüne sebep olan yaralanmanın baskın kullanılan el ile kararlı bir şekilde, bir tarafı künt bir tarafı kesin kesici-delici alet kullanımı ile oluştuğu belirtildi. Roporda, Sinan’ın bedenine giren aletin vücutta çıkarken sol yönde deri üzerinde kuyruk tabir edilen çizik bıraktığı, bıçağın giriş ve çıkış izleri göz önüne alındığında; eğer eylemi kendi gerçekleştirmiş ise, sol elle yaptığının muhtemel olduğu tespiti yer aldı. Bıçağın sol ya da sağ elle kullanılmış olabileceği belirtilen raporda, “Burada dikkat çekilmesi gereken nokta aleti tutan elin baskın kullanılan el olması ve aletin vücuttan sol yönde çıkarılmış olması” denildi. Mevcut bilgilerle hangi elin kullanıldığının tam olarak tespit edilemeyeceği belirtilen raporda, bıçakta sanık Akan’a ait parmak izinin çıkmasının da tek başına eylemin onun tarafından gerçekleştirildiğini söylemeye yetecek delil olmadığı vurgulandı.

‘SAĞ ELİNİ BASKIN KULLANIYOR’

Raporla ilgili savunması sorulan Elif Sinan’ın ailesinin avukat İbrahim Yılmaz, raporun olayın cinayet olduğunu ispatladığını ileri sürerek, “Raporda Elif Sinan’ın eylemi kendi gerçekleştirmesi halinde bunu sol elle yapmasının muhtemel olduğu, sanık tarafından gerçekleştirildi ise sağ veya sol elden birisi kullanılarak gerçekleştirilmiş olabileceği belirtilmiş. Raporda önemli olan şeyin ölüm olayının gerçekleşmesi için, eylemin baskın kullanılan el ile yapılmış olması gerektiği belirtilmiş. Dosyaya sunduğumuz görüntülerde Elif Sinan’ın baskın kullandığı elinin sağ eli olduğu görülüyor. Bu durumda eylemi sanığın gerçekleştirdiği açık. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatı ise, raporun, eylemde hangi elin kullanıldığı konusunda açık ve kanıtlayıcı bir delilin bulunmadığının belirtildiği, bıçakta müvekkiline ait parmak izinin çıkmasının daha önce nedenlerini açıkladıklarını; raporda, bunun cinayet işlediğini kanıtlamaya yeterli delil olmadığını belirterek, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamı ile olay yerinde keşif yapılması kararı alarak, duruşmayı erteledi. (DHA)

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