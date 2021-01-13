Adıyaman’daki sağlık kuruluşlarına aşı dağıtımı başladı

Sağlık Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen yazıda, kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde 'Aşı Uygulama Odası' oluşturulması istendi. Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5, 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olacak, her 10 aşı uygulama odası için 1 sorumlu hekim görevlendirilecek.