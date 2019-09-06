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      Adıyaman’daki cinayetten etkilenip aynı yöntemle öldürmüş

      Editör -
      Konya'da 3 çocuk annesi Fadik Sağdıç'ın, 28 yıllık eşi Veysel Sağdıç'ı, başına keserler defalarca vurarak öldürmesi olayının ayrıntıları ortaya çıktı.
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      İzmir’de ekmek fabrikasında yangın

      Editör -
      İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir ekmek fabrikasında yangın çıktı. Yandaki mantı fabrikasına da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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      6 yıldır ayakları topa değmese de futbol yaşama nedeni

      Editör -
      ANTALYA'da 4,5 yaşında teşhisi konulan, 14 yaşında tekerlekli sandalyeye mahkum olan futbol sevdalısı DMD kas hastası Tugay Tokat'ın (21) en büyük hayali, fırsat verilmesi halinde futbol yorumcusu olmak.
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      Midyat’ta 5 bin Süryani, Mor Gabriel’i andı

      Editör -
      Süryani azizi Mor Gabriel, ölümünün 1351'inci yıl dönümünde Mardin'in Midyat ilçesindeki Deyrulumur Manastırı'nda düzenlenen ayin etkinliğiyle anıldı.
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