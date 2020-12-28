Adıyaman’da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Merkeze bağlı Varlık köyüne bağlı Yoğurtlu mezrasında bazı kişiler, yol kenarında bir cisim görünce durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cismin 5 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi. PKK’lı teröristler tarafından tuzaklandığı tahmin edilen patlayıcı, alınan önlemlerin ardından bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Güvenlik güçleri, el yapımı patlayıcıyı araziye bırakan teröristlerin belirlenmesine yönelik bölgede operasyon başlattı.

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