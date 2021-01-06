Adıyaman’da yakıt tankeri patladı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da eski valilik binasının yakınında, mahallede yakıt tankeri patladı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki bazı ev ve iş yerleri zarar gördü.

Turgut Reis Mahallesi’ndeki, yıkılan eski valilik binası yakınında, mahallede bulunan yakıt tankeri, henüz bilinmeyen nedenle infilak etti. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede bulunan binaların ve iş yerlerinin camları kırıldı.

Polis, patlamayla ilgili soruşturma başlattı.

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