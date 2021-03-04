Adıyaman’da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)

TUTUKLANDI
Adıyaman’da, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve üzerinde 31,51 gram bonzai ele geçirilen U.G., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.
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