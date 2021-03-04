Adıyaman’da uyuşturucu ticaretine gözaltı (2)

Sincan Kültür Evi, ziyaretçilerine verdiği hizmetin kalitesini arttırmak için iç mekan mobilyalarını yeniliyor. Geleneği geleceğe taşıma vizyonunu benimseyen Kültür Evi, Sincanlılara daha iyi hizmet verebilmek için iç mekan mobilyalarını yeniliyor.