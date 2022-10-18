Adıyaman’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)-ADIYAMAN’da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. 7 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda 7 şüpheli, gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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