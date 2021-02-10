Adıyaman’da trafik kazaları kameralara yansıdı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, olaylara engel olmak ve erken müdahale etmek amacıyla kentin farklı noktalarına kurulan kameralara yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kentin çeşitli semtlerinde yaşanan kazaların genellikle sürücü hataları ve yayaların dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Yetkililer, araç sürücülerinin trafikte kurallara uyması konusunda uyarıp, yayalara da duyarlılık çağrısı yaptı.

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