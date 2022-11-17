Adıyaman’da terör operasyonu: 1 gözaltı

- Reklam -

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütü üyesi şüphelisi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK ile irtibatlı olduğu belirlenen A.D.’nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyondaki aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, A.D. gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından ‘terör örgütü üyesi olma’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -