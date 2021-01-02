Adıyaman’da taşlı, sopalı kavga: 1 yaralı, 2 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 1 kişi yaralandı. Kavgaya karışan 2 kişi, gözaltına alındı.

Kavga, Altınşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli olduğu bildirilen Suriyeli iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada yaralanan Diya Hıyara (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

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