Adıyaman’da silahlı kavga: 1’i ağır, 2 yaralı

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Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN’ın Besni ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Yeni Besni Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği Şaban A. ve Zeliha A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şaban A., yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına alarak, sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

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