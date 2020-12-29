Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA) – ADIYAMAN’da Mehmet Şahin, aralarında husumet bulunan kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Şahin, henüz ismi öğrenilemeyen husumetlisi olduğu belirtilen kişiyle tartışmaya başladı. Çıkan silahlı kavgada Mehmet Şahin bacağından tabancayla vuruldu. Yaralı Şahin, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Şahin’in tedavisine başlanırken, polis kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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