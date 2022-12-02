Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hacı Yılmaz (58), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Serhatlı köyünde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar Hacı Yılmaz’a isabet etti. Bacağından yaralanan Yılmaz, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Jandarma olayın ardından şüphelilerin kimliklerini belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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