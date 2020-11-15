Adıyaman’da, şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Sercan SAKAR/SAMSAT (Adıyaman), (DHA) – ADIYAMAN’ın Samsat ilçesinde, kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Emre Tümer (23), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Doğanca köyü yakınlarında meydana geldi. Emre Tümer yönetimindeki 02 CD 268 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, şarampole devrilerek, ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Tümer’i ambulansla Samsat Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Tümer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Emre Tümer’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

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