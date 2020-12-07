Adıyaman’da otomobiller çarpıştı: 5 yaralı

İSTANBUL'da fiyat-gramaj tarifesine uymayan bin 571 fırına, haksız fiyat artışı tutanağı düzenlendi. Ancak yapılan denetimlere rağmen fırınlarda ekmek fiyatlarındaki artışlar devam ediyor. Fırıncılar ise, "Maliyetimizi başka türlü karşılamıyor mecburen kendi belirlediğimiz fiyatlara göre satıyoruz" dedi.