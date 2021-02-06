Adıyaman’da otomobil hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, bir galeriden otomobil çalan 3 şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Altınşehir Mahallesi’ndeki bir galeriden gece saatlerinde otomobil çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, otomobil çalan şüphelilerin gidebileceği güzergahlarda önlem aldı. Polis ekipleri, kent merkezinde fark ettikleri ve ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan otomobili, kovalamaca sonucu durdurdu. Otomobil sahibine teslim edilirken, içinde bulunan S.E., A.E.K. ve M.K. ise gözaltına alındı. Daha önce de Gaziantep, Kahramanmaraş ve Yozgat’ta araç hırsızlığı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliye sevk edildi.

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