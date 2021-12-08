Adıyaman’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN (Adıyaman), (DHA) – ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan-Adıyaman karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Adıyaman istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Gökhan Karpuzcu yönetimindeki 27 AEN 693 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Haydar Yılmaz yönetimindeki 02 KV 107 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Serdar Yılmaz ve Pınar Yılmaz yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Haydar ve Serdar Yılmaz, Adıyaman’a sevk edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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