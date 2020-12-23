Adıyaman’da, kavgada havaya ateş açan 2 kişi gözaltında

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, havaya tabancayla ateş açan 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Musalla Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen ve cadde üzerinde karşılaşan iki grup, tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen olayda taraflar, tekme tokat kavga etti. Bu sırada gruptaki 2 kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polisler sevk edildi. Ekipler, kavga sırasında havaya ateş açtığı belirlenen H.Y. ile ismi öğrenilemeyen kişiyi gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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