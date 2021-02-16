Adıyaman’da kaçak avlanan 3 kişi yakalandı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da yasa dışı yöntemle tuzak kurarak keklik avlayan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karababa Dağı bölgesinde yaptığı devriye görevi sırasında, tuzak kurarak kaçak avlanan 3 kişiyi suçüstü yakaladı. Beraberinde avladıkları 6 keklik ile yakalanan N.A., F.A. ve K.A. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere karakola götürülürken, bu kişilerin yanında ele geçirilen 6 keklik ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.

FOTOĞRAFLI