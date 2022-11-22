Adıyaman’da DEAŞ üyesi gözaltına alındı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, polis ekipleri tarafından terör örgütü DAEŞ üyesi M.S., gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DAEŞ silahlı terör örgütü adına faaliyette bulunduğu ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu M.S., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Evinde çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilen M.S., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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