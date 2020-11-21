Adıyaman’da bir mahalle karantinaya alındı

Selim SONKAYA/ÇELİKHAN(Adıyaman); (DHA)- ADIYAMAN’ın Çelikhan ilçesinde bir mahalle, koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı beldesindeki Aktaş Mahallesi’nde Covid-19 testleri pozitif çıkan vaka sayısında artış yaşandı. Bu gelişme üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, mahallenin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Karar üzerine mahallenin giriş-çıkışları güvenlik şeridi çekilerek, kapatıldı.

Evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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