Adıyaman’da 8 kilo esrar ele geçirildi

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da polisin bir eve düzenlediği evde, 8 kilo esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen H.H.Ç.’nin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 8 kilo esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Esrar ve silaha el koyan ekipler, H.H.Ç.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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