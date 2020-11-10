Adıyaman’da 3 aydaki uyuşturucu operasyonlarında 15 tutuklama

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) – ADIYAMAN Emniyet Müdürlüğü’nün son 3 ayda uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarında gözaltına alınan 150 şüpheliden 15’i, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 3 ayda uyuşturucu kullanıcı ve satıcılarına yönelik düzenlenen 130 operasyonda 150 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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