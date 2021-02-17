Adıyaman’da 1 köy, karantinaya alındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 köy, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Zey köyü bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca 10 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan kararla birlikte Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına başlanırken, köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretime de ara verildi.
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