Ana Sayfa Haberler Adıyaman’da 1 köy, karantinaya alındı
Kategoriler: Güncel Haberler

Adıyaman’da 1 köy, karantinaya alındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 köy, 10 gün süreyle karantinaya alındı.
Merkeze bağlı Zey köyü bazı kişilerin Covid-19 testlerinin pozitif çıkması ve vaka sayılarındaki artış üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca 10 gün süreyle karantinaya alındı. Alınan kararla birlikte Zey köyünde 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına başlanırken, köydeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretime de ara verildi.

FOTOĞRAFLI
 

Paylaş
Yayınlanma Tarihi
1 saat önce

Son Haberler

Almanya’da ünlü market zincirinde şüpheli paketteki patlayıcı infilak etti: 3 yaralı

İskender Güngör/KÖLN, (DHA)- Almanya’da Lidl market zincirlerinin Stuttgart’taki genel merkezinde şüpheli paketteki patlayıcı maddenin infilak…

1 dakika önce

Gara şehitleri için Avcılar’da bir araya geldiler

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,(DHA)-TERÖR örgütü PKK’nın Kuzey Irak’taki Gara Bölgesi’nde bir mağarada katlettiği 13 vatandaşın anısına saygıda…

1 dakika önce

Teksas’ta donmak üzere olan 3 bin 500 deniz kaplumbağası kurtarıldı

ABD, (DHA)- ABD’nin Teksas eyaletinde etkili olan kış fırtınası nedeniyle donma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 3…

11 dakika önce

Evinin önünde ölü bulundu

Levent KIZILASLAN/KARASU (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Karasu ilçesinde, Ekrem Kumcağız (63), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Ekrem Kumcağız’ın merdivenden düşerek öldüğü…

11 dakika önce

Hatay’ın ‘Antakya Carra Peyniri’ tescillendi

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, 'Antakya Carra…

11 dakika önce

15 Temmuz Şehidinin Ailesi darbeci komutanlara tazminat davası açtı; gelecek parayla oğullarının adına bağış yapacaklar

İlkay DİKİCİ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA)-FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerler…

21 dakika önce