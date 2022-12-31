Adıyaman’a yolcu minibüsü alev alev yandı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN’da, şehir içi yolcu taşıyan minibüste çıkan yangın itfaiye tarafından 1 saatte söndürüldü.

Sabah saatlerinde Esentepe Mahallesi’nde yolcu taşıyan Ali Şahin yönetimindeki 02 M 0295 plakalı yolcu minibüsünün motor kısmından alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü, aracını park edip minibüsteki yolcuları tahliye ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla yangın, söndürüldü. Yangında minibüs kullanılamaz hale geldi. (DHA)

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