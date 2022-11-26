Adıyaman’a şehit ateşi düştü

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Sercan SAKAR/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- IRAK’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in (21) acı haberi Adıyaman’ın Besni ilçesindeki baba evine ulaştı.

Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Herakatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen taciz ateşi sırasında Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir şehit oldu. Şehit Mehmet Demir’in acı haberi akşam saatlerinde Suvarlı Beldesi’ndeki baba evine ulaştı. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, yakınları taziyeye geldi. Bekar ve 4 kardeşin en büyüğü olan Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in cenaze töreni ile ilgili daha sonra açıklama yapılacağı öğrenildi. (DHA)

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