Medipol Başakşehir sonunda muradına erdi ve şampiyonluğa uzandı. Okan Buruk’un öğrencileri, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor’un ardından Süper Lig’de şampiyonluk apoletini takan altıncı takım olarak, Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Sezon boyunca ağırlıklı olarak Trabzonspor’la çetin bir mücadele içine giren Başakşehir, bitime bir hafta kala evinde Kayserispor’u mağlup etti ve Konyaspor’a içerde kaybeden Trabzonspor’la arasındaki farkı yedi puana çıkardı ve mutlu sona ulaştı.

Bir kere her şeyden önce örnek yapılanma ile bugünlere adım adım gelen Başakşehir’i bu tarihi başarısı nedeniyle gönülden kutluyor ve alkışlıyorum. Başkanından teknik adamına, futbolcusundan kulüp personeline dek herkesin emeği ve koordine çabasıyla yakalanan bu başarı dilerim diğer kulüplerimize de örnek oluşturur.

Tabi ki bu başarının altında yatan en önemli etkenlerden biri de, her ne kadar şu an takımın başında olmasa da Abdullah Avcı’dır. Son yıllarda istikrarla şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’in zaferinde, şu anda direksiyonda oturmuyor olsa da, Abdullah Avcı’nın adı ilk sıralarda yer alır…

Başakşehir’i bir kez daha kutladıktan sonra, Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş’ın puan cetvelindeki durumlarına baktığımızda, bu şampiyonluğun ne denli önemli olduğunu anlamak daha kolay diye düşünüyorum.

Bitime bir hafta kalan ligde Beşiktaş’a 10, Galatasaray’a 14, Fenerbahçe’ye de 19 puan fark atmış durumda.

Yani bu durumdan da anlaşılacağı üzere, şampiyonluk unvanının gediklisi üç büyüklere kaba tabirle fark atmış durumda.

Trabzonspor’a gelirsek, Bordo Mavililer şampiyonluk hedefine son yıllarda ilk kez bu kadar yaklaştı. Doğrusunu söylemek gerekirse, eğer yarıştığı rakip Başakşehir bu kadar inanmış ve altını doldura doldura gelmiş ve de hedefe kilitlenmiş olmasaydı, Trabzonspor şampiyonluk ipini göğüsleyebilirdi.

Karadeniz ekibi, bu yılki kadrosuyla aslına bakılırsa iyi de bir performans ortaya koymayı başardı. Ancak, son derece kırılgandı Bordo Mavililerin futbolu. Öne geçtiği 13 maçta tam 30 puan kaybetti. Yani üstünlüğünü karşılaşma sonuna taşımakta zorlandı.

Bir başka deyişle Trabzonspor tam 13 kez elindeki avantajlı skoru koruyamadı ve maç sonunda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Bu arada 1. Lig’de şampiyon olan Hatayspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a da başarılar dilemeyi unutmayalım. Umarım yükseldikleri Süper Lig’de başarıları devam eder diyorum.

Kalın sağlıcakla…