Adaylığını açıklayan Trump’ın soruşturmalarına Adalet Bakanı ‘özel savcı’ atadı

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ABD, (DHA) – ABD Adalet Bakanı, 3 gün önce yeniden ABD Başkanlığı adaylığını açıklayan Eski Başkan Donald Trump’ın gizli belgeleri evine götürme ve 6 Ocak başkent isyanıyla ilgili soruşturmalarını yürütmek üzere dün ‘özel savcı’ atadı. Özel savcı Jack Smith, Trump’ın soruşturmalarını yürütücek ve cezai suçlamalar yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

ABD Adalet Bakanı Merrick B. Garland atamayı şu sözlerle duyurdu;

“Eski Başkanın bir sonraki seçimde Başkanlık adayı olduğunu açıklaması ve görevdeki Başkanın aday olma niyetini de içeren son gelişmelere dayanarak, Özel Avukat atamanın kamu yararına olduğu sonucuna vardım. Böyle bir atama, Bakanlığın özellikle hassas konularda hem bağımsızlığa hem de hesap verebilirliğe olan bağlılığının altını çizmektedir.”

Özel savcı Jack Smith ise “Görevlendirilen soruşturmaları ve bunlardan doğabilecek her türlü kovuşturmayı, bağımsız olarak ve Adalet Bakanlığı’nın en iyi geleneklerine göre yürütmek niyetindeyim” dedi.

ABD YARGI SİSTEMİNDE ÖZEL AVUKATIN ROLÜ

ABD’de Özel Avukat (eski adıyla özel savcı veya bağımsız avukat), normal savcıların Adalet Bakanlığı’nın üstü olan makamları soruşturarak çıkar çatışması yaşanmaması için atanan özel yetkili avukatlardır.

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