Önümüzdeki yerel seçim için belediye başkanlığına aday olanlara tüm seçmenlerin şu soruları sormalarında yarar var:

1- İhaleleri el altından birilerine mi vereceksiniz, yoksa şeffaflığı esas mı alacaksınız?
2 -Belediyeyi eş, dost, akrabalarınızla mı dolduracaksınız, yoksa işleri ehline mi teslim edeceksiniz?
3-Kenti betonlaştırmayı mı sürdüreceksiniz, yoksa mevcut yeşil alanları iki-üç katına mı çıkaracaksınız?
4- Oy kaygısıyla kaçak yapılaşmaya göz mü yumacaksınız, yoksa onlarla amansız şekilde mücadeleye mi girişeceksiniz?
5-Yarım saatlik yağmurda kentin caddeleri nehre dönerse bir dakika bile beklemeyip istifa mı edeceksiniz, yoksa “Bu görülmemiş bir doğal afettir” yalanına mı sığınacaksınız?
6-Mahallelere hizmet götürürken, “Az oy çıktı”, “Çok oy geldi” gibi ayrımlar mı yapacaksınız, yoksa her yere hizmeti eşit mi dağıtacaksınız?
7-Mahkemelerin vereceği tüm kararlara harfiyen mi uyacaksınız, yoksa “Ben istediğimi yaparım, kanun manun tanımam” mı diyeceksiniz?
8-Toplu taşımacılığa önem verip kentin her noktasına metroyla ulaşılması için mi çalışacaksınız, yoksa “Böyle gelmiş böyle gider” anlayışını mı benimseyeceksiniz?
9-Sanat ve kültür etkinliğinden piyasa şarkıcılarına konserler verdirmeyi mi anlayacaksınız, yoksa, tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye ve klasik müziğe de önem mi vereceksiniz?
10-Lükse, şatafata, saltanata mı yöneleceksiniz yoksa mütevazı bir yaşamı mı seçeceksiniz?
11-Sokaktaki tüm kedi ve köpekleri kaderine mi bırakacaksınız yoksa onlara şefkatle eğilip yuva sahibi yapmaya mı çalışacaksınız?

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