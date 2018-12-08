Önümüzdeki yerel seçim için belediye başkanlığına aday olanlara tüm seçmenlerin şu soruları sormalarında yarar var:



1- İhaleleri el altından birilerine mi vereceksiniz, yoksa şeffaflığı esas mı alacaksınız?

2 -Belediyeyi eş, dost, akrabalarınızla mı dolduracaksınız, yoksa işleri ehline mi teslim edeceksiniz?

3-Kenti betonlaştırmayı mı sürdüreceksiniz, yoksa mevcut yeşil alanları iki-üç katına mı çıkaracaksınız?

4- Oy kaygısıyla kaçak yapılaşmaya göz mü yumacaksınız, yoksa onlarla amansız şekilde mücadeleye mi girişeceksiniz?

5-Yarım saatlik yağmurda kentin caddeleri nehre dönerse bir dakika bile beklemeyip istifa mı edeceksiniz, yoksa “Bu görülmemiş bir doğal afettir” yalanına mı sığınacaksınız?

6-Mahallelere hizmet götürürken, “Az oy çıktı”, “Çok oy geldi” gibi ayrımlar mı yapacaksınız, yoksa her yere hizmeti eşit mi dağıtacaksınız?

7-Mahkemelerin vereceği tüm kararlara harfiyen mi uyacaksınız, yoksa “Ben istediğimi yaparım, kanun manun tanımam” mı diyeceksiniz?

8-Toplu taşımacılığa önem verip kentin her noktasına metroyla ulaşılması için mi çalışacaksınız, yoksa “Böyle gelmiş böyle gider” anlayışını mı benimseyeceksiniz?

9-Sanat ve kültür etkinliğinden piyasa şarkıcılarına konserler verdirmeyi mi anlayacaksınız, yoksa, tiyatroya, sinemaya, operaya, baleye ve klasik müziğe de önem mi vereceksiniz?

10-Lükse, şatafata, saltanata mı yöneleceksiniz yoksa mütevazı bir yaşamı mı seçeceksiniz?

11-Sokaktaki tüm kedi ve köpekleri kaderine mi bırakacaksınız yoksa onlara şefkatle eğilip yuva sahibi yapmaya mı çalışacaksınız?