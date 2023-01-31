ADAYI AÇIKLIYORUM!

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Hanımlar, beyler, kıymetli okurlar hepinize merhaba.

Artık her hafta bu köşede sizlerle buluşacak, aklım yettiğince ve kalemim döndüğünce sizlerle bir şeyler paylaşmaya gayret göstereceğim.

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Girizgahı da yaptığımıza göre haydi başlayalım.

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Aylardır süren, hali hazırda da devam eden Cumhurbaşkanı adayı konusu, kimi kesimler için ana gündem maddesi olmuşken, kimileri içinse verilen hayat mücadelesi içerisinde ikinci hatta üçüncü planda olan bir konu.

Cumhur İttifakı’nın adayı Sayın Erdoğan iken, 6’lı masanın adayı henüz açıklanmadı. Saadet Partisi Lideri Sayın Temel Karamollaoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılan bilgiye göre Şubat ayı içerisinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayını açıklayacak.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayını bekleyip göreceğiz, ancak benim değinmek istediğim adaylık başka!

6’lı masanın çatısı olarak ifade edilen CHP’de bir adaylık süreci de Genel Başkanlıkta yaşanacak. Eğer masadan Sayın Kılıçdaroğlu’nun ismi çıkar ve Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı olursa, CHP’de Genel Başkanlık koltuğu boşalacak. Henüz böyle bir konu gündemde yok belki, fakat geçtiğimiz aylarda Genel Başkanlık için aday olabilecekler isimler kulislerde dolaşır oldu. Ki bu çok doğal bir süreç, bana göre her siyasi, mensubu olduğu partinin Genel Başkanlığı görevini üstlenmeyi ister.

Şimdi gelelim CHP’deki Genel Başkan adaylarına. Kulislerde konuşulan isimler Oğuz Kaan Salıcı, Faik Öztrak ve Özgür Özel’in yanı sıra, bizzat kendisi açıklama yapan Gürsel Tekin CHP’de yarışa girebilecek isimler. Bu isimlerin yanı sıra, ben buradayım diyerek açıklama yapmasa da, bir isim var ki bana göre çalışmalarına başladı bile. O isim ise, aylardır Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu.

Ekrem Bey’in, uzun bir süre Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşuldu. Hatta bunun için de İYİ Parti’nin de desteğini aldığı iddia edildi. Ancak bana göre, Ekrem Bey’in Cumhurbaşkanlığı adaylığı için doğru zaman bu seçimler değil. Ekrem Bey, bu durumu okuduğu için ya da kulağına fısıldandığı için şu an Cumhurbaşkanlığı adaylığı yerine, CHP Genel Başkanlığı için kollarını sıvamış durumda.

Dünyanın en gözde şehirleri arasında olan İstanbul’a başkanlık eden İmamoğlu, şimdilerde şehir şehir geziyor ve miting havasında geçen ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu kimi çevreler tarafından Kemal Bey için çalışıyor olarak yorumlansa da, ben farklı düşünüyorum. Bence Ekrem Bey, geleceğe taş koymaya şimdiden başlamış ve CHP Genel Başkanlığı için sahaya inmiş durumda.

Bu düşüncemi destekler nitelikte olan ve basına yansıyan şu bilgileri de paylaşayım sizlerle..

*Cumhurbaşkanı adayı kesinlikle 6’lı masadan olacak açıklaması,

*Kılıçdaroğlu’nun Ekrem Bey’e benim için çalış talimatı vermesi,

*Ekrem Bey’in her CHP’linin Cumhurbaşkanı adayı Genel Başkanımızdır söylemi,

*İYİ Parti Lideri Sayın Meral Akşener’in bekle, bu seçimden sonra sen Cumhurbaşkanı olacaksın iddiası.

Basında yer alan ve uzun süre konuşulan bu açıklamalar ya da “iddialar”, naçizane benim düşüncemi destekler nitelikle.

Tabi burada bir parantez açmak gerek, o da CHP’nin olası yeni Genel Başkanı bir kadın da olabilir!

Bu kadar İstanbul deyip Canan Kaftancıoğlu’nun ismini zikretmeden olmaz. Şu an İmamoğlu ile arasında soğuk rüzgarlar esen Kaftancıoğlu, kim bilir belki CHP’nin yeni Genel Başkanı olur. Şaşılacak şey de değil!

Özetle;

6’lı masanın adayı kim olur bilmiyorum ama çekişmenin Kılıçdaroğlu ve Babacan arasında yaşanacağını düşünüyorum. Masadan Kılıçdaroğlu’nun çıkması halinde ise; CHP’de Genel Başkanlık koltuğu için bir yarış daha başlayacak ve ertelenen Genel Kurul için bir tarih belirlenecek ve ana muhalefetin başkanlığı için çetin bir yarış yaşanacak.

Tabi sürekli demokrasiden, adaletten, haktan bahseden Kılıçdaroğlu, bu süreçte bir tasarrufta bulunur mu onu da bekleyip göreceğiz.

Görüşmek üzere.

E-mail: u.emrecinar@gmail.com

Twitter: @umutemrecinar