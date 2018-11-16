Büyük şehirlerde partilerin belediye başkan adaylarının kimler olacağı hâlâ belli değil.



Çünkü, toplumun genelini kucaklayabilecek isimler, küçük ayak oyunları yüzünden varlık gösteremeyeceklerini düşünüyor, siyasete atılmaktan korkuyorlar.

Aday bulmakta sıkıntı yaşanmasının bir diğer nedeni de şu:

Liderler, güçlü, karizmatik isimlere bir gün kendilerine rakip olabilir endişesiyle mesafeli yaklaşıyor, onların partilerinde görev almasını istemiyorlar.

Sonuçta, örneğin Ankara’da belediye başkan adayı olarak yine Melih Gökçek ve Mansur Yavaş’ın isimleri ön plana çıkıyor, başka isim bulunamıyor.

Demokrasimiz adına üzücü bir durum bu.

GAZETECİNİN BEL AĞRISI

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, sırt ve bel ağrıları ile uyku düzeninin bozuk olmasından şikayetçiymiş.

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine İŞBİR marka yatak almış.

Gerisini köşesinden okuyalım:

“Yıllardır süren sırt ağrılarım birden kesilmesin mi?

Uyku sorunlarımın yüzde 50’si geride kalmasın mı?

Öyle memnun oldum ki…

Olay, bu yatakların Türkiye’de üretilmesini sağlayan İŞBİR’in CEO’su Metin Gültepe’yle tanışmamıza kadar vardı….”

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Valla, ne desem bilmem ki…

En iyisi, Gazeteciliğin Temel İlkeleri dersimizize giren rahmetli hocamız Nihat Subaşı’nın bize öğrettiklerini tekrarlamak galiba:

“Haber ve yorum sütunları reklam amacıyla kullanılamaz. Reklam için gazetelerin ilan sayfaları vardır.”