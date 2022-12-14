Adanaspor’u 1-0’la uğurlayan mor-beyazlılar, zirve iddiasını sürdürdü KEÇİ’NİN KEBAP KEYFİ!

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Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Keçiörengücü, daha etkili bir futbol ortaya koyduğu maçta konuğu Adanaspor’u 1-0 mağlup ederek zirvedeki konumunu ve iddiasını pekiştirdi.

YALÇIN ERCAN-

Karşılaşmanın ilk yarısı genel olarak düşük tempoda ve fazla pozisyon üretilmeyen orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Ancak 38. dakikada, Keçiörengücü savunma oyuncusunun elle oynadığı gerekçesiyle oluşan ve uzun süre sert tartışmalara neden olan pozisyon sonrasında verilen penaltı atışını kullanan Faslı futbolcu Youssef Benasser topu farklı şekilde üstten auta gönderdi. İkinci yarıya Keçiörengücü hızlı ve hareketli bir başlangıç yaptı. Hem göbekten hem kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakip defansı zorlayan ve hırpalayan Başkent ekibi, bunun sonucu olarak 57. dakikada Erkam Reşmen’in ayağından galibiyeti getiren gole kavuştu. İlerleyen dakikalar içinde de çok sayıda gollük pozisyon yakaladılar ama hücum oyuncuları bu fırsatlardan yararlanamadılar. Keçiörengücü bu galibiyetle üst basamaklardaki rezervasyonunu kaptırmadı.

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Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, maçla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, çok değerli bir 3 puan aldıklarını ifade ederek, ” Adanaspor gerçekten zor bir rakip. Ön tarafında, orta sahasında ve savunmasında çok önemli oyuncuların bulunduğu bir takım. Bence bulundukları yeri hak etmiyorlar” dedi. Adana takımını kalecisinden oyuncusuna kadar detaylı şekilde analiz ettiklerini de belirten Taşkın, “Tabii önemli olan uygulamaydı. İlk yarı rakibimize fazla pozisyon vermedik. İyi giden maç verilen penaltıyla bozuldu. Penaltının gol olmayışı maçın hikayesini değiştirdi. Sonra bulduğumuz golle rahatladık. Doğru oynamamız, doğru savunma yapmamız gerekiyordu. Çünkü elimde çok geniş bir kadro yoktu. Elimdeki kadroyu da iyi kullanmam gerekiyordu. Bunların farkındaydık. Çocuklar çok candan ve özverili oynadılar. Hak edilen bir galibiyet oldu” şeklinde konuştu.

Taşkın, oyuncularına gösterdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederek, Adanaspor’a da ligin kalan bölümünde başarılar diledi.