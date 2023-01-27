Adanaspor’da savunmaya takviye

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ADANA, (DHA)- SPOR Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, Kocaelispor ile sözleşmesi biten savunma oyuncusu Alpay Çelebi’yi kadrosuna kattı.

Ligde 12’nci sırada bulunan Adanaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-beyazlı ekip, son olarak Kocaelispor’da forma giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcunun transferi kulübün sosyal medya hesabından, “Kulübümüz son olarak Kocaelispor’da forma giyen 23 yaşındaki defans oyuncusu Alpay Çelebi ile 1,5 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz” ifadesiyle duyurdu. (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

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