Adanaspor’da Kemal Kılıç dönemi başladı

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Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA) – Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor’un yeni teknik direktörü Kemal Kılıç oldu.

Adanaspor’da 11 Kasım tarihinde Önder Karaveli’nin ardından teknik sorumlu olarak Eyüp Arın takımın başına geçmişti. Turuncu beyazlı kulüp, teknik direktörlük görevi için Kemal Kılıç ile anlaştığını duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Adanaspor’umuzda teknik direktörülük görevine Kemal Kılıç getirilmiştir” denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor’u çalıştıran Kılıç, daha önce de Adanaspor’da görev yapmıştı. (DHA)

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