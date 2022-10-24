Adanaspor – Gençlerbirliği: 2-1

Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)
STAT: Yeni Adana
HAKEMLER: Adem Cinek, Mehmet Kapluhan, Hasan Hüseyin Tetik
ADANASPOR: Hasan Hüseyin Akınay, Burak Can Çamoğlu, Benasser (Dk 85 Metehan Altunbaş), Roche, Emre Kaplan, Hakan Yeşil, Evren Korkmaz (Dk. 70 Mehmet Sefa Etöz), Tetteh (Dk. 79 Hakkı Türker), Ahmethan Köse, Burak Çoban, Jallow (Dk. 70 Hüseyin Öztürk)
GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Adıyaman, Bieliaiev, Metehan Mert, Gökhan Gül, Seyit Ali Kahya (Dk. 89 Gökhan Altıparmak), Aksel Aktaş (Dk. 84 Ahmet Arda Tuzcu), Grechyshkin (Dk. 85 Ataberk Gök), Barış Alıcı, Serdarcan Eralp, Zafer Göktuğ Erdem, İlker Karakaş
GOLLER: Dk. 34 Benasser (P), Dk. 77 Ahmethan Köse (Adanaspor) – Dk. 42 Barış Alıcı (Gençlerbirliği),
SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Metehan Mert, Dk. 52 Seyit Ali Kahya (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1’inci Lig’in 10’uncu haftasında Adanaspor, evinde ağırladığı Gençlerbirliği’ni 2-1 yendi.
(FOTOĞRAFLI)