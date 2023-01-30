Adanaspor, Devran Şenyurt’u renklerine bağladı

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Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Adanaspor, İsviçre ekibi FC Aarau’da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt’u transfer etti.

Ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Bodrumspor’a 2-1 yenilen Adanaspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Turuncu-beyazlı kulüp son olarak İsviçre ekibi FC Aarau’da forma giyen 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt’u transfer etti. Oyuncunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza attığı duyuruldu.

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