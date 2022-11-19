Adanaspor – Altınordu: 2-1

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Yusuf KANTARLI/ ADANA,(DHA)-

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Gökhan Memişoğlu, Mehmet Akıncık

ADANASPOR: Hasan Hüseyin – Benasser, Tetteh (Dk. 90+5 Enes), Nuno (Dk. 72 Ahmethan), Hakkı, Burak, Evren (Dk. 11 Yiğithan), Jallow (Dk. 71 Leya), Rorche, Emre, Ferhat

ALTINORDU: Serhat – Volkan, Hasan (Dk. 83 Muzaffer), Kubilay (Dk. 83 Furkan), Metehan, Şeref (Dk. 69 Gökberk), Ahmet, Ali (Dk. 39 Yusuf Can), Kürşad, Erdi, Rahmi

GOLLER: Dk. 31 Burak, Dk. 90+4 Leya (Adanaspor), Dk. 44 (P) Ahmet (Altınordu)

SARI KARTLAR: Roche, Hasan Hüseyin, Hakkı (Adanaspor), Kubilay, Yusuf Can, Gökberk (Altınordu)

Spor Toto 1’inci Lig’in 14’üncü haftasında Adanaspor, sahasında Altınordu’yu 2-1 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

16’ncı dakikada Adanaspor’da Tetteh, sol kanattan ceza sahasına girdi. Tetteh’in pasıyla buluşan Jallow, mutlak gol pozisyonundan yaralanamadı.

18’inci dakikada Adanaspor’da Tetteh, ceza sahası dışından düzgün vurdu ancak top üst direkten oyun alınan döndü.

20’nci dakikada Adanaspor atağında topla buluşan Hakkı, ceza sahası dışından vurdu ancak meşin yuvarlak kaleci Serhat’ta kaldı.

31’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Burak, rakiplerini geçerek ceza sahası içerisine kadar girdi. Kaleci Serhat’ı geçen Burak, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0

41’inci dakikada Adanaspor’da serbest vuruş kullanan Benasser, içeri ortaladı. Roche’nin vuruşunda meşin yuvarlak Serhat’ta kaldı.

43’üncü dakikada Adanaspor’da Roche, ceza sahası içerisinde rakibini yere düşürdü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

44’üncü dakikada Altınordu’da penaltı kullanan Ahmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle son buldu.

73’üncü dakikada Altınordu’da topla buluşan Ahmet’in sert vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

90+2’nci dakikada Adanaspor’da Iseka’nın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

90+4’üncü dakiakda Adanaspor’da serbest vuruş kullanan Benasser, yerden altıpasa yuvarladı. Leya’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma Adanaspor’un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.(DHA)

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