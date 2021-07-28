Adana’nın 2 ilçesinde orman yangını (2)

İKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Adana’nın Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.

KOZAN’DA DÜN SÖNDÜRÜLEN BÖLGEDE YENİDEN YANGIN

Öte yandan, Kozan ilçesine bağlı Çandık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 12 arazöz, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 80 işçi, 2 iş makinesi sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.Aynı bölgede dün yangın 3,5 saatte kontrol altına alınmış, 10 dönüm alan zarar görmüştü.

Ali GÖKDAL/KOZAN(Adana),(DHA)

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