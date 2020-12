Adanalı kebapçıdan 1,5 ton et ile ‘Hoş geldin 2022’ süslemesi

Gülşah ÖZGEN- Eser PAZARBAŞI/ ADANA (DHA)- ADANA’nın her yıl 1 sene ileriden gittiğini iddia eden kebapçı Yaşar Aydın, yaklaşık 1,5 ton ağırlığındaki etlerden ‘Hoş geldin 2022’ yazarak lokantasını süsledi.

Yüreğir ilçesindeki işletmesinde kaburga eti ve boru kebabı ile ünlenen Yaşar Aydın, lokantasında ilginç bir yılbaşı süslemesi yaptı. Kaburga kıyması, kuşbaşı, boru kebabı, lokum, ciğer ve kaburgadan oluşan 1,5 tona yakın etle ‘Hoş geldin 2022’ yazısı oluşturan ünlü kaburgacı, yeşilliklerle süslediği görsel önünde oğlu Uğur Aydın ve çalışanları ile birlikte yeni yılı kutladı.

Adana’nın her zaman 1 sene ileriden gittiğini iddia eden Aydın, “Biz 2021 yerine 2022’ye girdik. Adana her zaman 1- 0 önde gider. Plakamız da 01. Etlerle süslediğimiz bu etkinliği her yıl yapıyoruz. Bizim etlerimiz erkek kuzu etidir. Bu görsel için kaburga kıyması, kuşbaşı, boru kebabı, lokum, ciğer, kaburgadan oluşan 1,5 tona yakın et kullandık. Tüm Türkiye için hep birlikte huzur, sağlık, mutluluk içinde yeni bir yıla girmeyi diliyorum. 2022 inşallah uğur getirir ve tüm dünya feraha kavuşur. Esnaf arkadaşlarımıza da geçmiş olsun diyorum” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI