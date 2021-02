Adana’dan Dubai’ye  5 ton salata ihracatı

Yusuf KANTARLI- Can ÇELİK/ADANA,(DHA)- DÜNYACA ünlü birçok restoranın vazgeçilmezi olan ve içerisinde 7 farklı Asya kökenli yeşillik bulunan ‘Mascolin Salata’ Adanalı bir firma tarafından 20 dönümlük alanda yetiştiriliyor. Dubai gibi şehirlere salata ihracatı yapan firmanın sahibi Siraç Orhan, “Herkes bize soruyordu, ‘Adana’dan yurt dışına salata ihracatı olur mu ?‘ diye. Gördüğünüz gibi oluyormuş. Bizim ülkemiz her şeyi yetiştirip başka ülkelerle yarışacak kapasitededir” dedi.

Kentte iç piyasaya sürmek için içerisinde Asya kökenli 7 farklı yeşillik bulunan Mascolin Salata üretmeye karar veren Siraç Orhan, 20 dönümlük arazisine salatanın içerisinde bulunan Bulls Blood (Tam kırmızı pancar yaprağı), Red Chard (Yeşil yaprak kırmızı damarlı pancar yaprağı), Tah Tsai (Çin lahanası), Mizuna (Japon lahanası), Kırmızı Hardal, Yenilebilen Kasimpati, Lollo Bionda (mini kıvırcık marul) ekti. Anavatanı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avustralya olan Mascolin Salata’yı Mersin’de yetiştirerek Adana’daki deposunda paketleyen firma, kısa süre içerisinde yurt dışından sipariş almaya başladı. Dubai, Miami gibi ünlü otellerin mutfağının vazgeçilmezi olan ve kalori bakımından zayıflamaya da yardımcı olan Mascolin Salata, Dubai’ye ihraç edildi.

‘ÜRÜNLERİN İSİMLERİ YABANCI OLSA DA HEPSİNİ ÜLKEMİZDE YETİŞTİRDİK’

Ürünün 7 çeşitten oluştuğunu ve bitkilerin kökeninin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyleyen firma sahibi Siraç Orhan, ‘’Tabi bunların isimleri yabancı olsa da bunların hepsi ülkemizde yetişiyor. Biz bu 7 çeşit bitkiyi üreterek özenle topladık. Ürünleri karıştırdıktan sonra 0 santigrat derecede yıkayarak modifiye atmosferli poşete koyarak paketleyip Dubai’ye yolladık. Bu ürünleri günü gününe toplamamız gerekiyor. Eğer bu ürünleri küçükken toplamazsak ürünün bir anlamı kalmıyor. Bu ürünün ülkemizde daha çok üretilmesini isteriz’’ dedi.

ADANA’DAN DUBAİ’YE 5 TON SALATA İHRACATI

Mascolin Salata’nın 20 dönümlük alanda örtü altı ve açık tarla usulüne göre yetiştirildiğini söyleyen Orhan, ‘’Bu ürünümüz Dubai’de restoran ve marketlerde satılıyor. Biz bu ürünü daha yeni üretmiş olabiliriz ama bu ürünümüz şu anda dünyadaki en kalitelisi. Toplam 5 ton ihracat yaptık. Her sezon bu rakamları kalitemizi bozmadan arttırarak ülkemizi daha iyi temsil etmek istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.

‘BİZ DÜNYADAKİ BİRÇOK ÜRÜNÜ YETİŞTİREBİLECEK KAPASİTEDEYİZ’

İç piyasaya yarım kiloluk paketler halinde 20 liradan sattığını söyleyen Orhan, “Yurt dışına ise döviz bazlı sattığımız için gümrük maliyetleri dahil 6-7 Euro’ya satıyoruz. Şu anda aylık 1 ton ihracatımız oluyor. Türkiye’nin ilk salata ihracatını biz yapmış olduk. Bazıları diyor ki ‘Türkiye’den yurt dışına salata ihracı olur mu ?’ gördüğünüz gibi oluyormuş. Ülkemizde iyi şeyler de oluyor. Biz dünyadaki birçok ürünü yetiştirebilecek kapasitedeyiz. Dünyadaki birçok ülke ile yarışabiliriz’’ diye konuştu.

FOTOĞRAFLI